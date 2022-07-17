الوكيل الإخباري - عند التفكير بزيارة الدول الأوروبية في الصيف، لا بدّ من اختيار ألبانيا لقضاء إجازة في هذه الدولة الواقعة في منطقة البلقان، فإن هذا البلد لديه الكثير لاستكشافه بدءًا من المدن القديمة وقلاع العصور الوسطى والشواطئ الغريبة إلى المباني التاريخية التي تصطف في الشوارع.

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في الآتي، جولة على أشهر الأماكن السياحية في ألبانيا.

تيرانا

عند زيارة ألبانيا، من الصعب تخطي العاصمة الوطنية تيرانا. تيرانا ليست فقط أكبر مدينة في ألبانيا وأسهل مكان لبدء الرحلة، بل هي مكان ممتع وحيوي للغوص في ثقافة البلد وتاريخه.

بيرات



بمنازلها المذهلة ذات الطراز العثماني، من السهل معرفة سبب كون مدينة بيرات واحدة من أكثر الوجهات شهرة في ألبانيا. اكتسبت المباني الساحرة بيرات لقب مدينة الألف نافذة ، في حين أن تاريخها الذي يمتد لآلاف السنين قد أكسب المدينة مكانًا في قائمة اليونسكو للتراث العالمي.

الريفيرا الألبانية



على الرغم من أن ساراندا قد تكون أفضل وجهة شاطئية معروفة على ساحل ألبانيا، إلا أن هناك مجموعة كاملة من المدن الصغيرة والمنتجعات الشاطئية في ألبانيا والتي تُعرف مجتمعة باسم الريفييرا الألبانية. تشير المنطقة عمومًا إلى امتداد الساحل على البحر الأيوني الذي يبدأ من ساراندا ويستمر على طول الطريق شمالًا إلى حديقة لوغارا الوطنية.

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