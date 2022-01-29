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السبت، 29-01-2022 04:56 م

أكثر المناطق السياحية جذباً حول العالم.. صيفاً وشتاءً

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الوكيل الإخباري - هل أنت من محبي السفر في الأجواء الصيفية؟ أم تفضل السفر في الأجواء الباردة في الأوقات التي يكسو فيها الثلج الأماكن المختلفة، ويجعل جمالها ساحراً؟ هل أنت من محبي التنزه والسفر خلال جميع أوقات السنة من دون التقيد بفصل معين؟ نساعدك، خلال التقرير التالي، لمعرفة أكثر مناطق الجذب السياحي، التي تصلح للزيارة في فصلي الشتاء والصيف، وأبرزها:

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إيطاليا
يعتبر صرح الكولوسيوم، الموجود بإيطاليا والذي يرجع تاريخه للعصر الروماني، وجهة سياحية تجذب الملايين صيفاً وشتاءً. وكان صرح الكولوسيوم مكاناً تقام فيه المعارك بين المصارعين والمناظرات العامة، ويصبح هذا الصرح أكثر سحراً وجمالاً في فصل الشتاء، عندما تتساقط عليه الثلوج وتغطيه.

 

روسيا
تتميز كاتدرائية القديس باسيل في روسيا بهندستها المعمارية الدينية الخلابة، وتغطي واجهة الكاتدرائية الأمامية القباب المرتفعة والملونة، وفي الشتاء تكسو الثلوج هذه القباب بشكل جميل، ما يجعلها مزاراً سياحياً طوال العام في فصلي الشتاء والصيف.

 

فرنسا
يعتبر متحف اللوفر وجهة ومزاراً سياحياً يستقبل ملايين السياح من كافة أنحاء العالم سنوياً، وهو مزار يصلح للسفر إليه طوال العام، سواء في فصل الشتاء أو الصيف، والثلوج في فصل الشتاء تغطي أيقونة المتحف الهرمية بشكل خلاب وساحر.

 

جمهورية التشيك
من أشهر المزارات السياحية في جمهورية التشيك جسر تشارلز، الذي يعود تاريخه إلى عام 1402، والذي يتميز بجماله صيفاً وشتاءً أيضاً، عندما تتساقط الثلوج.

 

زهرة الخليج 

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