اشهر الأماكن السياحية في مدينة برن عاصمة سويسرا

الوكيل الاخباري - برن ليست عاصمة سويسرا التي تعود للقرون الوسطى فحسب، بل إنها أيضًا واحدة من أكثر الأماكن جاذبية للزيارة. تجول حول الأحجار الضيقة المرصوفة بالحصى في البلدة القديمة وستدرك سبب إدراج الحي كموقع تراث عالمي لليونسكو. ستجد مجموعة كاملة من البوتيكات في جميع أنحاء وسط برن التاريخي.

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أشهر الأماكن السياحية في مدينة برن عاصمة سويسرا:

القصر الفدرالي



البوندسهاوس، أو القصر الفيدرالي لسويسرا، هو المكان الذي تنعقد فيه الجمعية الفيدرالية السويسرية والمجلس الاتحادي. يضم الجناحان فرعي الحكومة، مما يجعل المبنى أحد أهم المباني في البلاد.

جورتن

يعرف السكان المحليون الذين يعيشون في برن تل جورتن كواحد من أكثر المناطق الخلابة والاسترخاء والمشمسة في المدينة. جورتن هو تل كبير يقع خارج المدينة مباشرةً، ويوفر مناظر خلابة. من ناحية، يمكنك الاستمتاع بالمدينة، ومن الجانب الآخر يمكنك اكتشاف جبال الألب في بيرنيز.

متحف برن التاريخي

عد متحف برن التاريخي أحد أكبر المتاحف في سويسرا. تتبع معروضات المتحف تاريخ سويسرا من أصول ما قبل التاريخ والأصول القديمة وصولاً إلى بعض الإنجازات الحديثة الأكثر إثارة للإعجاب في المدينة. في حين أن هناك عددًا لا يحصى من المعروضات.

زينتروم بول كلي



الهيكل المتموج لزينتروم بول كلي هو معلم مذهل بحد ذاته. ومع ذلك، في الداخل، لا يزال يثير الإعجاب. زينتروم هي المجموعة الفنية الأكثر إثارة للإعجاب في العالم من بول كلي. أعمال كلي هي قطع تعبيرية وسريالية، وقد تأثرت إلى حد كبير بتصميم باوهاوس والهندسة المعمارية.

المصدر- سيدتي

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