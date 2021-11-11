الخميس 11-11-2021
الوكيل الاخباري

إطلاق منصة مشروع تمكين المرأة بالقطاع السياحي خلال مرحلة التعافي من كورونا

الشبول: الاستخدام الخاطئ للتواصل الاجتماعي يزعزع استقرار المجتمعات

الحكومة : توجه لحفر 3 آبار جديدة في حقل حمزة

القوات المسلحة تنفذ تمرينا في المنطقة العسكرية الشرقية

جامعة اليرموك تبحث تعزيز التعاون الأكاديمي مع الملحقية الثقافية السعودية

15 منحة دراسة في جامعات مصرية لطلبة أردنيين

الارصاد الجوية تحذر من طقس الجمعة

الاوبئة : على الحكومة تشديد الرقابة

الاوبئة تكشف حقيقة ظهور متحور هيهي

الطراونة : وضع اصابات المدارس صعب جدا

الخميس، 11-11-2021 03:35 م

اشهر الأماكن السياحية في مدينة برن عاصمة سويسرا

24741


الوكيل الاخباري - برن ليست عاصمة سويسرا التي تعود للقرون الوسطى فحسب، بل إنها أيضًا واحدة من أكثر الأماكن جاذبية للزيارة. تجول حول الأحجار الضيقة المرصوفة بالحصى في البلدة القديمة وستدرك سبب إدراج الحي كموقع تراث عالمي لليونسكو. ستجد مجموعة كاملة من البوتيكات في جميع أنحاء وسط برن التاريخي.

اضافة اعلان

 

أشهر الأماكن السياحية في مدينة برن عاصمة سويسرا:

 

القصر الفدرالي

البوندسهاوس، أو القصر الفيدرالي لسويسرا، هو المكان الذي تنعقد فيه الجمعية الفيدرالية السويسرية والمجلس الاتحادي. يضم الجناحان فرعي الحكومة، مما يجعل المبنى أحد أهم المباني في البلاد. 

 

جورتن

يعرف السكان المحليون الذين يعيشون في برن تل جورتن كواحد من أكثر المناطق الخلابة والاسترخاء والمشمسة في المدينة. جورتن هو تل كبير يقع خارج المدينة مباشرةً، ويوفر مناظر خلابة. من ناحية، يمكنك الاستمتاع بالمدينة، ومن الجانب الآخر يمكنك اكتشاف جبال الألب في بيرنيز.

 

متحف برن التاريخي
عد متحف برن التاريخي أحد أكبر المتاحف في سويسرا. تتبع معروضات المتحف تاريخ سويسرا من أصول ما قبل التاريخ والأصول القديمة وصولاً إلى بعض الإنجازات الحديثة الأكثر إثارة للإعجاب في المدينة. في حين أن هناك عددًا لا يحصى من المعروضات.

 

زينتروم بول كلي

الهيكل المتموج لزينتروم بول كلي هو معلم مذهل بحد ذاته. ومع ذلك، في الداخل، لا يزال يثير الإعجاب. زينتروم هي المجموعة الفنية الأكثر إثارة للإعجاب في العالم من بول كلي. أعمال كلي هي قطع تعبيرية وسريالية، وقد تأثرت إلى حد كبير بتصميم باوهاوس والهندسة المعمارية.

 

المصدر- سيدتي 

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
tourism-in-Chicago

اماكن تستحق الزيارة في ولاية شيكاغو الامريكية

23155

طرق لخفض تكاليف السفر خلال الرحلة

image (2)

نشاطات ممتعة لقضاء شهر العسل في سلطنة عُمان

23139

نصائح لاختيار الملابس المريحة والمناسبة للسفر

23242

وجهات أوروبية مثالية للرحلات الشتوية

985031

نصائح تحمي بها نفسك من التعرض للسرقة أثناء السفر

أخبار متعلقة
tourism-in-Chicago

اماكن تستحق الزيارة في ولاية شيكاغو الامريكية

1485518726-8412-n-diego-county-fair-3741fafa

أفضل الأماكن السياحية في سان دييغو