الأماكن السياحية في ديترويت - صور

الوكيل الإخباري - ديترويت هي أكبر مدن ولاية ميشيغان الأمريكية، وتضم العديد من عوامل الجذب التي تسعد الزائرين، من المتاحف الفنية ذات المستوى العالمي والهندسة المعمارية إلى المواقع التاريخية والأماكن العامة الجذابة.

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أفضل الأماكن السياحية في ديترويت :

معهد ديترويت للفنون :





يعرض معهد ديترويت للفنون مقطعاً تمثيلياً للإبداع الفني للإنسان من أقدم الثقافات حتى يومنا هذا. تضم مجموعتها الدائمة أكثر من 65000 عمل فني موزعة على أكثر من 100 معرض. ويشمل ذلك قطعاً من إفريقيا وأوقيانوسيا والأمريكتين الأصليين؛ فن الشرق الأدنى والعصور القديمة الكلاسيكية؛ مجموعات من أوروبا في العصور الوسطى؛ والفن والثقافة الأمريكية.

من بين أكثر المتاحف شهرة روائع الرسم الأوروبي ، بما في ذلك أعمال رامبرانت وفان جوخ وماتيس وبيكاسو، هناك أيضاً مجموعة واسعة من الفن الإسلامي مع الفخار والبرونز والحجر وغيرها من الأعمال التي تمتد من القديم إلى الحديث ومعرض مخصص للفن الأفريقي الأمريكي، والذي يتضمن مجموعة متنوعة من الوسائط.

حديقة حيوان ديترويت :

تحتل حديقة حيوان ديترويت 125 فداناً خارج وسط مدينة ديترويت مباشرةً، وهي موطن لعدد مذهل من الحيوانات من جميع أنحاء العالم. يتم فصل حديقة الحيوان حسب نوع الموائل، أحد أكثر الموائل الأفريقية شعبية ، والتي تعد موطناً لمفضلات غريبة مثل وحيد القرن والأسود والحمر الوحشية والزرافات، بالإضافة إلى حيوان الكسلان المفضل في أمريكا الجنوبية. يقع داخل هذا القسم موطن القرد الذي تبلغ مساحته أربعة أفدنة، والذي يضم عشرات الشمبانزي وثلاث غوريلا.

بيل آيل



بيل آيل هي جزيرة في نهر ديترويت، يبلغ طولها ثلاثة أميال تقريباً ويصل عرضها إلى ميل واحد ، وقد تم تصميمها مع حدائق جميلة ومسارات للمشي لمسافات طويلة ومرافق رياضية. إحدى الميزات الأساسية هي معهد آنا سكريبس ويتكومب الشتوي ، الذي افتتح في سنة 1904 ويضم أشجار النخيل والصبار والنباتات الصحراوية والنباتات الاستوائية وبركة الزنبق.

يعد الموقع أيضاً موطناً لمتحف دوسين جريت ليكس، الذي يضم العديد من نماذج السفن والمعارض الأخرى التي توضح تاريخ الشحن في منطقة البحيرات العظمى.



المصدر - سيدتي



