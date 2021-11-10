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الأربعاء، 10-11-2021 04:38 م

طرق لخفض تكاليف السفر خلال الرحلة

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الوكيل الإخباري - هناك العديد من النصائح التي يفضل إتباعها خلال التواجد خارج البلاد وأثناء التوجه إلى وجهة سياحية بهدف خفض التكاليف من دون التأثير على برنامج الرحلة المخطط له.

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معرفة سياسة السفر الخاصة بالشركة
يفضل أثناء حجز الرحلات الجوية معرفة سياسة السفر الموجودة بالشركة، من خلال إلقاء النظر والفحص الجيد على السياسة الحالية للشركة كونها ستغطي كل مجال من مجالات الإنفاق على السفر، من دون مفاجأة جديدة غير مخططة لها تقوم الشركة بفرضها دون معرفة مُسبقة.

 

التوفير في رحلات الطيران
قد تكون تذاكر الطيران باهظة الثمن، لذا يمكن التوفير من خلال حجز الرحلات الاقتصادية فقط، وبمجرد القيام بالحجز من خلال شراء التذاكر المرنة التي يكون لها دورًا مساهمًا في منح الخيار بشأن تواريخ العودة.

 

خفض تكلفة الفنادق
يمكن أن تختلف أسعار الغرف اختلافًا كبيرًا داخل الفندق، لذا يفضل اختيار الغرفة المناسبة والتي تُغطي رسوم الخدمات الموجودة داخل الغرفة والتأكد من ذلك من خلال الإدارة وأثناء الحجز.

الحجز المُسبق
يفضل التخطيط والحجز المُسبق للفنادق والطيران وغيرها من الأمور التي تتطلب الحجز من أجل توفير المال أثناء الرحلة لإنفاقها في الاحتياجات والضروريات والأنشطة التي تحدث خلال برنامج الرحلة.

 

معرفة الرسوم الإضافية
تُضاف رسوم إضافة على بعض الخدمات كالـ«واي فاي»، ومواقف السيارات، وبالتالي فأن هذه التكاليف تكون مفاجأة وتزيد من مبلغ وتكاليف الرحلة، لذا من المهم التأكد من تكاليف هذه الخدمات من قبل لتحديد الميزانية خلال السفر.


السفر في غير الموسم

يساهم السفر في الموسم المنخفض في توفير الكثير من التكاليف الخاصة بالرحلة، لذا يمكن اختيار التوقيت المناسب في الموسم المنخفض لتوفير المال، وذلك ليس فقط على الرحلات الجوية إلا أنه أيضًا يتضمن تكاليف الإقامة.

 

استئجار منزل صغير
إذا كان المسافر قد يقضي وقتًا طويلًا في الوجهة السياحية المتجه إليها فمن الممكن استبدال التواجد في الفنادق التي تتسبب في زيادة التكاليف المادية باستئجار منزل صغير غير مُكلف حيث أن هذه الطريقة من أكثر الطرق التي توفر الكثير من الأموال.

 

المصدر - سيدتي 

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