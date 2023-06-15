الخميس 15-06-2023
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ارتفاع أسعار الذهب في الاردن
62 % نسب إشغال فنادق خمس نجوم بعمان
إرادات ملكية بالسماح والانعام بحمل أوسمة
الحنيطي يرعى حفل تخريج كلية القيادة والأركان الملكية الأردنية
أخبار الشركات
أخبار الشركات
الشركة المعاصرة لتزويد المعدات وكلاء سيارة ام جي في الأردن تسدل الستار عن مجموعتها الكهربائية الجديدة
بنك الاتحاد يقدم فرصاً وظيفية وتدريبية لخريجي وطلاب الجامعات
تحت رعاية وزير العمل تنظم كلية لومينوس اليوم الوظيفي الأضخم على مستوى المملكة
"سرايا العقبة ووتربارك" تستعد لفتح أبوابها لموسم جديد في شهر يونيو مع أجمل التجارب والمغامرات المائية
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