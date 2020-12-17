معرض يحتفي بالتراث والطبيعة في سوريا - فيديو

الوكيل الاخباري - يحتفي المعرض السنوي للتصوير الضوئي والخزف والخط العربي 2020 بالتراث والطبيعة في سوريا.

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ضم المعرض السنوي للتصوير الضوئي والخزف والخط العربي الذي افتتح، أمس، في صالة الشعب بدمشق عشرات الأعمال المتنوعة بأفكارها وتقنياتها التي غلب عليها استحضار التراث واستلهام الطبيعة ومكوناتها، وفقا لـ"سانا".



والمعرض تنظمه مديرية الفنون الجميلة بوزارة الثقافة ضمن فعاليات أيام الفن التشكيلي السوري المقامة تحت عنوان:

"ويستمر الإبداع".







وتحدث عنه لوكالة الأنباء السورية "سانا" عماد كسحوت مدير الفنون الجميلة مبينا أنه:

" يضم مجموعة من الأعمال في فنون التصوير الضوئي والخزف والخط لفنانين لهم باع طويل بهذه الأنواع مؤكدا دعم الوزارة لكل الابداعات الفنية لأنها تنبع من محيط المجتمع السوري وتراثه ومن الضروري أن يطلع الجمهور عليها وعلى ما حققته من مستوى عال".



المصدر : سبوتنك



