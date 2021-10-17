آخر تطورات حالة وائل كفوري الصحية

الوكيل الإخباري - بعد تعرضه الى حادث سير مروع ليل الجمعة نُقل على أثره الى مستشفى سيّدة المعونات في جبيل، يخرج الفنان وائل كفوري من المستشفى يوم الأحد، بعد الاطمئنان على صحته.

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وتعرّض كفوري لرضوضٍ في جسمه ووجهه استوجبت إبقاءه في المستشفى ليومين، في وقتٍ طمأن عددٌ من المقرّبين منه بأنّ حالته الصحيّة مستقرّة وهو بخير.

أن الحادث نتج عن وقوع سيارة وائل بحفرة كبيرة ألحقت الأضرار الجسيمة بسيارته كما أفاد شاهد عيان. ونقل الموقع عن الشاهد قوله إنه تم نقل النجم اللبناني مع حبيبته شانا عبود التي كانت برفقته إلى المستشفى، وكان واعياً وبحالة جيدة.

المصدر - لبنان 24

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