أبناء محمود ياسين يحيون ذكرى رحيله الثانية

الوكيل الإخباري - أحيت أسرة الفنان الراحل محمود ياسين، ذكرى رحيله الثانية والتي توافق 14 تشرين الأول (أكتوبر)، وذلك عبر حساباتهم على مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.

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حيث قام السيناريست عمرو محمود ياسين، ابن الفنان الراحل، بمشاركة منشوره الذي أعلن بوفاة والده على حسابه الشخصي بـ"فيسبوك"، والذي نشر فيه صورة لوالده يعلن من خلالها عن وفاته، وعلق عليها قائلا: "الذكرى السنوية الثانية لرحيل الأب الغالي.. أسألكم الدعاء".

كما حرصت الفنانة شهيرة أرملة الفنان الراحل، على إحياء ذكرى وفاته الثانية، ونشرت من خلال حسابها الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" صورة تجمعهما، وعلقت عليها بقولها: "اليوم يمر عامين على فقدي السند".



من ناحيتها، تحدثت الفنانة رانيا محمود ياسين في ذكرى وفاة والدها، عن كواليس عمله في الأفلام الوطنية ومدى معاناته في أثناء تصويرها.



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