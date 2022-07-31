الأحد 31-07-2022
الوكيل الاخباري
Clicky

الأمن يعلن عن مواعيد وأماكن عمل الترخيص المتنقل

آخر تصريح للصين حول الصاروخ التائه

انخفاض جديد على أسعار الحديد محليا

وزارة البيئة : تحرير 24 الف مخالفة بيئية خلال 6 أشهر

الحالة الجوية المتوقعة يومي الاحد والاثنين

التربية: 6 مدارس خاصة جديدة استوفت الشروط

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى وسط إجراءات مشددة

أسعار الليرة الانجليزي والرشادي في المملكة الأحد

الاحتياطيات الأجنبية تكفي مستوردات المملكة لـ أكثر من 8 أشهر

أسماء الضباط المستفيدين من قرض الإسكان العسكري

الأحد، 31-07-2022 10:20 ص

أبو هشيمة يشارك صورة مع عمرو دياب

e592545b-8fc8-401b-a7b4-7d2973cf7322


الوكيل الإخباري-نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة صورة جديدة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مستخدماً خاصية القصص القصيرة جمعته بالفنان عمرو دياب.

وفي التفاصيل حضر أبو هشيمة حفل عمرو دياب الذي أحياه أمس في الساحل الشمالي وظهر أبو هشيمة في الصورة برفقة عمرو دياب وبرفقة عدد من أصدقاء أبو هشيمة.

اضافة اعلان


وقدم عمرو دياب باقة من أغانيه الجميلة والمميزة التي رقص على أنغامها الجمهور وردد كلماتها عن ظهر قلب.


وتفاعل المتابعون مع الصورة وتمنوا لهما دوام التوفيق في حياتهما.

 


 

 

 

الفن

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
iqoC9

ياسمين عبدالعزيز تشارك صورة مع أحمد العوضي عبر انستغرام

72019811583534

أول تعليق لهاني شاكر بعد قبول إستقالته من نقابة المهن الموسيقية

ياسمين-صبري-2

أحدث ظهور لياسمين صبري

f33e526a-d51c-404a-aac7-3228ee98ec02

تامر حسني يرد على الناقد طارق الشناوي حول فيلمه الجديد " بحبك "

127-125328-mai-omar-sudden-disease_700x400

أحدث ظهور للفنانة مي عمر -صورة

05f791222e8410732a962ac167bccbd1

مصر .. رامي جمال يعتذر عن تقديم حفل ويكشف السبب !

أخبار متعلقة
9999016302

ابنة الفنان عمرو دياب تحتفل بتخرجها من الجامعة -صور

imgid531269

" زمن المجاملة " جديد الفنان عمرو دياب .. فيديو

1846029_0

تعرف على سعر "تيشرت" عمرو دياب بحفل العلمين

308067_0

عمرو دياب يطرح 3 اغنيات من البومه الجديد

83667Image1-1180x677_d

شروط وأسعار تذاكر حضور حفل عمرو دياب تثير الضجة في مصر !

666666666

فيديو .. أغنية "اللوك الجديد" للفنان عمرو دياب تتصدر الترند