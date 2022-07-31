أبو هشيمة يشارك صورة مع عمرو دياب

الوكيل الإخباري-نشر رجل الأعمال المصري أحمد أبو هشيمة صورة جديدة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي مستخدماً خاصية القصص القصيرة جمعته بالفنان عمرو دياب.



وفي التفاصيل حضر أبو هشيمة حفل عمرو دياب الذي أحياه أمس في الساحل الشمالي وظهر أبو هشيمة في الصورة برفقة عمرو دياب وبرفقة عدد من أصدقاء أبو هشيمة.

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وقدم عمرو دياب باقة من أغانيه الجميلة والمميزة التي رقص على أنغامها الجمهور وردد كلماتها عن ظهر قلب.



وتفاعل المتابعون مع الصورة وتمنوا لهما دوام التوفيق في حياتهما.





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