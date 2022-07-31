الأحد 31-07-2022
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الضمان تدعو جمهورها إلى تحميل وتحديث تطبيقها على الهواتف الذكية
مذكرة تفاهم بين الصندوق الهاشمي لتنمية البادية والجامعة الأردنية
العيسوي ينقل تعازي الملك إلى عتمة والعدوان
الوزارات والدوائر التي ستُلغى وتُدمج - أسماء
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أخبار الشركات
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