أحمد السقا وطارق لطفي سعيدان بتسمية محلات بـ 'العتاولة' - صور

الوكيل الإخباري - شارك الممثلان المصريان أحمد السقا وطارق لطفي متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي بصور من واجهات المحلات التجارية التي استعانت بالملصق الدعائي لمسلسلهما "العتاولة"، الذي يعرض في شهر رمضان.
وظهرت صور الملصق الخاص بالمسلسل على واجهة محلات البيع والتجارة، وعلى واجهة المقاهي.
ولم يقتصر الأمر على المحلات فحسب، بل ظهرت صور وعبارات المسلسل، على عربات الـ"توك توك" وشاحنات النقل، ومنها عبارة "باي من غير سلام" التي يكررها النجم باسم سمرة في العمل.
الحمدلله على نعمة حب الناس❤️❤️— Ahmed Elsaka (@ElSaka) March 29, 2024
لما الواحد بيعمل حاجة و يلاقى الناس حباها .. بيخاف دايما من اللى جاى.. بشكركم على حبكم و دعمكم ليا من من أول المشوار و ربنا يقدرنى وافضل دايما عند حسن ظنكم. #العتاولة #احمد_السقا pic.twitter.com/7L2mMf5lcV
اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة
اظهار أخبار متعلقة