أحمد السقا وطارق لطفي سعيدان بتسمية محلات بـ 'العتاولة' - صور

الوكيل الإخباري - شارك الممثلان المصريان أحمد السقا وطارق لطفي متابعيهما على مواقع التواصل الاجتماعي بصور من واجهات المحلات التجارية التي استعانت بالملصق الدعائي لمسلسلهما "العتاولة"، الذي يعرض في شهر رمضان.



وظهرت صور الملصق الخاص بالمسلسل على واجهة محلات البيع والتجارة، وعلى واجهة المقاهي.

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ولم يقتصر الأمر على المحلات فحسب، بل ظهرت صور وعبارات المسلسل، على عربات الـ"توك توك" وشاحنات النقل، ومنها عبارة "باي من غير سلام" التي يكررها النجم باسم سمرة في العمل.



لما الواحد بيعمل حاجة و يلاقى الناس حباها .. بيخاف دايما من اللى جاى.. بشكركم على حبكم و دعمكم ليا من من أول المشوار و ربنا يقدرنى وافضل دايما عند حسن ظنكم. #احمد_السقا pic.twitter.com/7L2mMf5lcV الحمدلله على نعمة حب الناس❤️❤️لما الواحد بيعمل حاجة و يلاقى الناس حباها .. بيخاف دايما من اللى جاى.. بشكركم على حبكم و دعمكم ليا من من أول المشوار و ربنا يقدرنى وافضل دايما عند حسن ظنكم. #العتاولة March 29, 2024

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