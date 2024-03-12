رامز جلال يعاقب أحمد السقا وباسم سمرة ويحرجهما

الوكيل الإخباري - حالة من الضحك والكوميديا طغت على أولى حلقات برنامج المقالب الشهير "رامز جاب من الآخر"، حيث استضاف النجمان المصريان أحمد السقا وباسم سمرة، متصدراً رامز الترند في مصر والسعودية وعدد من الدول العربية على منصة إكس، عقب عرض الحلقة الأولى.



وقع النجمان أحمد السقا وباسم سمرة ضحية أولى مقالب رامز جلال، حيث أوهمهما بعمل حوار بعيداً عن المقالب، وراجع معهما الأسئلة، كل على حدة، دون علمهما، ودون أن يدركا المقالب التي ستنتظرهما، لاحقاً، ليجدان أنفسهما داخل "غرفة سوداء"، بعد نطق كلمة السر "الكالون في السيفون"، ويسقطان عبر نفق.

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وأحرج رامز الثنائي سوياً، بعدما اجتمع معاً، حيث واجه باسم بتصريح سابق له عن السقا، بأن الأخير تمثيله ليس بالجيد، بعدما حذف السقا منه مشاهد من فيلم "الجزيرة"، ليؤكد باسم تصريحه بطريقة مازحة" كان يوماً أسود"، ويعترف بأنه يتراجع عن تصريحه، لاسيما بعدما التقى الثنائي بمسلسل لهما في رمضان الجاري بعنوان "العتاولة".



بعدها وجه رامز سؤاله للسقا مندهشاً من اجتماعهما معاً في مسلسل واحد، ليؤكد له السقا أنه يكن لباسم كل الحب وأنهما أبناء منطقة واحدة.





وبعدها بدأ رامز في إثارة أعصاب باسم والسقا، باستخدام سير يتحرك أسفلهما ثم بواسطة كلب، ثم بمواجهة سحلية، ثم الدخول في نفق سيء الراحة، ثم مواجهة الزواحف، ثم النعام.



في نهاية الحلقة رفض رامز جلال أن ينزل لمقابلتهما، بعدما توعد السقا بضرب رامز، بطريقة كوميدية.

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