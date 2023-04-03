أحمد السقا يشوّق الجمهور ببرومو مسلسله الرمضاني

الوكيل الإخباري - طرحت الشركة المنتجة لمسلسل "حرب" البرومو الرسمي للعمل الجديد الذي يقوم ببطولته النجم أحمد السقا، والذي من المقرر عرضه في الأيام الـ 10 الأخيرة من موسم رمضان 2023.

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وظهر في البرومو أيضاً النجم محمد فراج الذي يلعب دور ضابط في الأمن الوطني، وظهر وهو يتوعد السقا وجماعته قائلا: "أنا مبقاش ورايا غيركم هنتقابل".



يذكر أن مسلسل "حرب" من تأليف هاني سرحان، وإخراج أحمد نادر جلال، ويشارك في بطولته إلى جانب السقا وفراج مجموعة من النجوم، وهو مكون من 10 حلقات، وتدور احداثه في إطار من التشويق والاثارة.





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