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الإثنين، 27-02-2023 04:21 م

أحمد العوضي عن مسلسل ضرب نار: دراما حقيقية وقريبة من الناس

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الوكيل الإخباري- توقع الفنان أحمد العوضي أن يحقق مسلسله الجديد مع زوجته النجمة ياسمين عبد العزيز "ضرب نار" نجاحاً يفوق ما حققه مسلسلهما السابق "اللي ملوش كبير" مؤكداً أن شخصيات العمل تم اقتباس تفاصيلها من "الشارع" والأحداث واقعية جداً، وقريبة من الناس.

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أضاف أحمد العوضي خلال مداخلة عبر برنامج «كلمة أخيرة» الذي تقدمه الإعلامية لميس الحديدي على شاشة ON:" مسلسل ضرب نار سيكون له صدى قوي وهتشوفوا حاجة قيمة وسيكون لها صدى واسع جداً، إحنا عاملين حاجة مختلفة تماماً عن مسلسل اللي مالوش كبير، قصة جديدة وأحداث سيتفاجأ بها الناس، راجعلكم بالكوماندا جابر أبوشديد".


وعن شخصية ياسمين عبد العزيز ضمن أحداث المسلسل قال أحمد العوضي: "مهرة لديها قصتها في شبرا وكلها كفاح، وقصة مهرة وجابر الكوماندا في مسلسل ضرب نار، مختلفة عن مسلسلنا في رمضان الماضي".


وحول اختراعه المعتاد لإفيهات جديدة، تعلق في أذهان المشاهدين على غرار إللى مالوش كبير قال: "عملت زي إلى مالوش كبير ونزلت الشارع ودرست الشخصية وبوعدكم هتتفرجوا على شخصية حقيقية تقدم مفردات جديدة وقديمة ومفردات صعيدية، كما ستكون أقوى من شخصية الخديوي وإفيهاته".



سيدتي

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