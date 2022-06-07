أحمد العوضي يحسم الجدل حول طلاقه من ياسمين عبد العزيز

الوكيل الإخباري- نشر الممثل المصري أحمد العوضي صورة جديدة له برفقة زوجته الفنانة ياسمين عبد العزيز عبر صفحاته الخاصة بمواقع التواصل الاجتماعي .

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وعلق الفنان على الصورة التي تجمعه مع ياسمين عبد العزيز على صفحته الخاصة على " انستجرام " :" مهما يحصل بينا .. هتفضلي كل حاجة وكل حياتي .. بحبك "

لينهي الشكوك حول طلاقمها مع وجود خلاف بينهما لم يصرح عنه الفنانان لغاية اللحظة .

و أكد الفنان ان الخلاف بينهما خلاف طبيعي يحدث بين اي زوجين من خلال منشور كتبه عبر صفحته الخاصة في " فيس بوك " :"انا صمتي كان عشان دة خلاف بيني وبين زوجتي الحبيبة زي اي زوجين طبيعيين ..

وياسمين علي طبيعتها فعبرت عن غضبها زي اي اخت من اخواتي لما بتتصرف .. لإنها بتتصرف بتلقائية على طبيعتها بعيدا عن النجومية

فمنعا للقيل والقال

انا بقولها اني بحبك

واللي بيني وبينك اكبر بكتيييييير من اي خلاف او كلام فاضي "









وخلال الساعات الماضية تصدر اسم الفنانة ياسمين عبد العزيز والفنان أحمد العوضي التريند بعد انتشار شائعات حول انفصالهما.

والسبب وراء انتشار هذه الشائعات هو إلغاء ياسمين عبد العزيز متابعة أحمد العوضي عبر "انستغرام" بعد يوم واحد من كشفها عن مرورها بوعكة صحية وسفرها إلى سويسرا لإجراء بعض الفحوصات.