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الثلاثاء، 23-05-2023 12:58 م

هنيدي يشوق جمهوره بأول صورة من فيلمه الجديد

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الوكيل الإخباري- شوق الفنان المصري محمد هنيدي جمهوره لفيلمه الجديد "البريمو" الذي يعود من خلاله للتعاون مع المخرج سعيد حامد بعد انقطاع استمر لأكثر من 18 عاماً.

وروج هنيدي لشخصيته في الفيلم، الذي يجسد فيه دور صعيدي بائع بطيخ، من خلال نشره الصورة الأولى من كواليس الفيلم، الذي تشاركه بطولته النجمة غادة عادل.

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ونشر هنيدي عبر حساباته على مواقع التواصل الاجتماعي، صورة جمعته بغادة عادل والمخرج سعيد حامد، معلقاً "بمناسبة موسم تفتح أزهار البطيخ..استنوا مرعي البريمو..الوحيد في مجرة درب التبانة اللي بيبيع البطيخ من غير بزر. قريباً".

وكان آخر عمل سينمائي جمع هنيدي بحامد، فيلم "يانا يا خالتي” الذي عرض عام 2005 وحقق نجاحاً كبيراً، فيما كانت آخر مشاركاته مع غادة عادل من خلال فيلمي "بليه ودماغه العالية" الذي عرض عام 2000، وشاركه النجم الراحل سعيد صالح، ومن قبله فيلم "صعيدي في الجامعة الأمريكية" عام 1998، بمشاركة أحمد السقا، ومنى زكي، التي يتعاون معها هنيدي في فيلم "الجواهرجي" بعد 25 عاماً.


وفي سياق آخر، حصل هنيدي حصل مؤخراً على حقوق رواية "أرض النفاق" للأديب الراحل يوسف إدريس، استعداداً لتقديم الجزء الثاني من المسلسل، باعتباره منتجاً وبطلاً للعمل، ويستعد الكاتب أحمد عبد الله، للبدء في كتابة السيناريو والحوار، تمهيداً لانطلاق مرحلة التحضيرات.

 

 


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