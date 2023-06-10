السبت 10-06-2023
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السبت، 10-06-2023 03:55 م

شاهد : هنيدي يشوق جمهوره لفيلمه الجديد بإطلالة مختلفة

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الوكيل الإخباري- شوّق الفنان محمد هنيدي جمهوره لفيلمه الجديد "المرعي البريمو" والذي يعود به إلى الأعمال الصعيدية مرة أخرى ويلتقي فيه الفنانة غادة عادل للمرة الثانية بعد 22 عاماً من لقائهما الأول في فيلم "صعيدي في الجامعة الأميركية".

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ونشر هنيدي الصورة الأولى له من كواليس الفيلم، وظهر في الصورة وهو جالس في أحد المراكب على البحر ويرتدي قبعة من الخوص وقميص أبيض خفيف مفتوح من الصدر، وشارب كثيف، وعلق على الصورة ساخراً: "يا مساء العنبر .. خوان ميغيل هنيدي المرعي البريمو، عارفين مش عارفني ليه .. عشان الشنب واكل نص وشي".





لها

 




 

 


 

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