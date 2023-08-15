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الثلاثاء، 15-08-2023 04:25 م

أحمد حلمي يطلق مبادرة جديدة للأصدقاء والتعليق إجباري!

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الوكيل الإخباري- دشن الفنان أحمد حلمي تجربة اجتماعية جديدة، وذلك بعد دعوة أحد الأصدقاء له، وحملت التجربة اسم "لقاء بين الأصدقاء"، وأعلن أنها تجربة إجبارية على كل من يقرأها، وتتلخص في أن يترك كل واحد كلمة عند أحد الأصدقاء ويشارك بموقف جمعهما معاً.

وكتب حلمي عبر حسابه الشخصي على "فيسبوك" منشوراً وضح فيه مبادرته قائلا: "أنا أحمد حلمي، البوست ده التعليق عليه إجباري، في حياتي عرفت الكثير من الناس منهم من تعلمت، ومنهم من تعلّموا مني، ومنهم من أحببتهم في الله وأحبوني في الله، واحترمتهم واحترموني".

وأضاف: "الناس أصبحت تشاهد ولا تقرأ، وعلى الرغم من كثرة أو قلة التواصل، أود أن أعرف ما إذا كان رابط الصداقة الحقيقية ما يزال موجوداً بدون أي منفعة، قررت المشاركة في تجربة تسمى لقاء بين الأصدقاء"، الفكرة هي معرفة من يقرأ منشوراً بدون صور".

وتابع حديثه: "إذا لم يقرأ أحد هذه الرسالة، فستكون تجربة اجتماعية موجزة ولكن إذا قرأته حتى النهاية، فأريد منك أن تدلي بتعليق عبارة عن كلمة واحدة عني، على سبيل المثال مكان جمعنا معًا، أو شخص، أو لحظة شاركناها معًا وربما شعور تجاهي، ثم انسخ هذا النص والصقه على صفحتك الخاصة مع وضع اسمك بدل اسمي، سأذهب إلى منشورك لأترك كلمة تذكرني بك".

وتوالت عليه التعليقات من الجمهور مشاركينه بعض الصور المرسومة خصيصاً له، وآخرون ذكروا مواقف جمعتهما معاً.

يذكر أن الفنان أحمد حلمي قد سافر إلى السعودية منذ أيام لإعادة عرض مسرحية "ميمو"، ويجسد الشخصية الرئيسية في المسرحية في عودة إلى جمهوره بالمسرح بعد غياب طويل امتد لأكثر من 20 عامًا.

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