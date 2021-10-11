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الإثنين، 11-10-2021 03:15 م

الموت يفجع الفنان احمد فهمي - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلن الفنان المصري أحمد فهمي وفاة والد زوجته الفنانة المصرية أميرة فراج، بمنشور عبر صفحته الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي.

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وكتب أحمد تدوينة قال فيه: "إنا لله وإنا إليه راجعون، توفي إلى رحمة الله تعالى حمايا الغالي الأستاذ أحمد فراج"، وتابع فهمي: "أرجو الدعاء بالرحمة والمغفرة".

 

ولم يكشف أحمد فهمي أي تفاصيل عن موعد ومكان العزاء.

 

وأثار الخبر حزن المتابعين وقدموا بالتعليقات واجب العزاء.


يشار إلى أن الثنائي لديهما طفلين الأول يدعى عمر وعمره 13 عاماً، والثاني حسن وعمره 9 أعوام.

 


 

المصدر - الفن 

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