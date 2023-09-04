أسعار تذاكر حفلة أحمد سعد في الكويت.. تصل إلى 15 ألف جنيه

الوكيل الإخباري- يستعد النجم أحمد سعد لاحياء حفلًا كبيرًا يوم 22 من ايلول ، عقب أزمته مع زوجته السابقة التي انتهت بالطلاق .



ويعاونه في الحفل كلًا من رامي صبري وبدر الشعيبي على مسرح الأرينا.



وبلغت أسعار تذاكر حفل أحمد سعد بالكويت كالتالي :



- فئة VVIP بـ 150 دينارا كويتيا أي يعادل 14،977 جنيهًا.



- فئة VIP بـ 120 دينارا كويتيا أي يعادل 11،981 جنيهًا.



- فئة Royal بـ 100 دينار كويتي أي يعادل 9،984 جنيهًا.



- فئة Platinum بـ 80 دينارا كويتيا أي يعادل 7،987 جنيهًا.



- فئة Gold بـ 70 دينارا كويتيا أي يعادل 6،989 جنيهًا.



- فئة Silver A بـ 50 دينارا كويتيا أي يعادل 4،992 جنيهًا.



- فئة Silver B بـ 40 دينارا كويتيا أي يعادل 3،993 جنيهًا.

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صدى البلد