الإثنين 04-09-2023
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الإثنين، 04-09-2023 04:35 م

أسعار تذاكر حفلة أحمد سعد في الكويت.. تصل إلى 15 ألف جنيه

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الوكيل الإخباري- يستعد النجم أحمد سعد لاحياء حفلًا كبيرًا يوم 22 من ايلول ، عقب أزمته مع زوجته السابقة التي انتهت بالطلاق  .

ويعاونه في الحفل كلًا من رامي صبري وبدر الشعيبي على مسرح الأرينا.

وبلغت أسعار تذاكر حفل أحمد سعد بالكويت كالتالي : 

- فئة VVIP بـ 150 دينارا كويتيا أي يعادل 14،977 جنيهًا.

- فئة VIP بـ 120 دينارا كويتيا أي يعادل 11،981 جنيهًا.

- فئة Royal بـ 100 دينار كويتي أي يعادل 9،984 جنيهًا.

- فئة Platinum بـ 80 دينارا كويتيا أي يعادل 7،987 جنيهًا.

- فئة Gold بـ 70 دينارا كويتيا أي يعادل 6،989 جنيهًا.

- فئة Silver A بـ 50 دينارا كويتيا أي يعادل 4،992 جنيهًا.

-  فئة Silver B بـ 40 دينارا كويتيا أي يعادل 3،993 جنيهًا.

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صدى البلد


 




 

 


 

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