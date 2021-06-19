السبت 19-06-2021
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السبت، 19-06-2021 09:29 ص

أسما شريف منير تخطف الأنظار في آخر ظهور لها.. صور

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الوكيل الإخباري _ شاركت الإعلامية أسما شريف منير متابعيها بصور جديدة لها على موقع التواصل الاجتماعي انستغرام.


حيث أطلت الجميلة أسما على متابعيها بستايل أظهر أنوثتها وبراءتها، وظهرت في المطار مع حقيبة سفر، وبدت مستعدة للذهاب إلى مكان ما.

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وقد ارتدت أسما بنطالاً زهرياً ونسقته مع بلوز بيضاء ووضعت على رأسها شريطة زهرية اللون وبدت طفولية وتشبه باربي في هذا الستايل، كما نسقت مع ملابسها حقيبة السفر باللون الزهري، وعلقت قائلة: “تفتكرو رايحين فين؟”.

 

لتنهال عليها التعليقات من متابعيها الذين اعربوا عن جمالها واناقتها .

 

المصدر : الامارات نيوز 


 




 

 


 

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