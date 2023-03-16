أصالة تدعم عازفَ كمانٍ شهيراً وتطالبه بالعدول عن قرار الاعتزال

الوكيل الإخباري-دعمت الفنانة أصالة نصري عازف الكمان الشهير محمود سرور، بعد إعلانه عن رغبته في اعتزال الفن والموسيقى، حيث طالبته بالعدول عن هذا القرار مؤكدةً أنه قيمة كبيرة في عالم الموسيقى ومصدر من مصادر السعادة

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وكتب سرور منشوراً عبر حسابه الشخصي في "تويتر"، قال فيه: "أنا زهقت كدة حلو أوي كفاية... محاولات اعتزال الفن الله المستعان... تفتكروا هنجح؟؟".





وعلّقت أصالة على قرار اعتزال سرور، قائلةً: "أنت مصدر من مصادر السّعادة وتحقيق الإعجاز وما عندك ما له ملكك... نحنا بنحبك وبدنا نضل نسمع لك الله يحفظك ويطوّل بعمرك".



لها

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