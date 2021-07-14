أصالة نصري تنفصل عن زوجها الجديد رغم عدم إعلانها زواجها رسمياً

الوكيل الإخباري - رغم أن النجمة أصالة لم تعلن عن أي زواج جديد بعد انفصالها عن المخرج طارق العريان لكن مواقع التواصل الاجتماعي ضجت خلال الساعات القليلة الماضية باخبار عن طلاقها ممن قالوا إنه زوجها الجديد وأنه نائب برلماني.

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ويتردد عبر مواقع التواصل ان الطلاق تم منذ ثلاثة أسابيع بعد زواج لم يدم سوى ثلاثة أشهر.



وكانت اصالة قد قالت وقت ترديد اخبار زواجها من نائب برلماني انه عندما يكون هناك جديد في حياتها ستعلنه وإنها كانت مشغولة وقتها بخطبة ابنتها.



ولم تخرج أصالة بعد لتوضيح حقيقة ما يتردد عن هذا الطلاق وهل كانت متزوجة بالفعل من نائب برلماني ام ان الأمر مجرد شائعات.

المصدر - لبنان 24