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الأحد، 04-07-2021 10:34 ص

انفصال محمد عطية عن خطيبته ميرنا الهلباوي - صورة

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الوكيل الإخباري - أعلنت الإعلامية المصري ميرنا الهلباوي إنفصالها عن الفنان المصري محمد عطية.

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وكشفت ميرنا عن الخبر، بمنشور كتبته في حسابها الخاص على موقع التواصل الإجتماعي، قالت فيه: "Single الحمد لله على كل شيء"، وكان لافتا قيام الهلباوي بمسح كل صورها التي تجمعها مع محمد.


يُذكر أن محمد وميرنا إحتفلا بخطوبتهما، بعد قصة حب استمرت لأشهر، في تشرين الثاني/نوفمبر عام 2020، وذلك بحضور عدد كبير من أصدقائه الفنانين منهم، نادر حمدي، تامر حسين وأحمد إبراهيم وغيرهم.


الجدير ذكره أن ميرنا ومحمد أعلنا علاقتهما في منتصف شهر تشرين الاول/ أكتوبر الماضي، إذ نشرا صورا مع بعضهما وحضرا عدة مناسبات مع بعضهما.

 


 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

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