أصالة وإليسا.. نجوم يتألقون في تترات مسلسلات رمضان 2024

الوكيل الإخباري - في الوقت الذي يستعد فيه النجوم لعرض مسلسلاتهم خلال دراما رمضان 2024، ينتظر المشاهدون أيضاً أغنيات تترات المسلسلات.



ويُعد تتر المسلسل أحد أبرز عناصر نجاح العمل، إذ يظل الناس يتذكرون العمل عبر أغنيته ويحفظونها عن ظهر قلب، حتى صارت تترات المسلسلات الرمضانية صناعة مستقلة بذاتها عن الدراما.

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ويتنافس في ماراثون دراما رمضان 2024 عدد من المطربين العرب، ونستعرض فيما يلي أبرز نجوم تترات مسلسلات رمضان، التي تتنوع بين التاريخي والاجتماعي والكوميدي والشعبي.



أصالة لـ"نعمة الأفوكاتو"

تغني النجمة السورية أصالة تتر المسلسل المصري "نعمة الأفوكاتو" بطولة مي عمر، وأحمد زاهر.

حمزة نمرة لـ"سر إلهي"

يغني النجم حمزة نمرة للمرة الأولى تتر مسلسل رمضاني، حيث يخوص هذه التجربة مع النجمة روجينا في مسلسلها "سر إلهي"، وتتر أغنية البداية من كلمات حمود فاروق، وألحان حمزة نمرة، وتوزيع كريم عبد الوهاب، الذي يقدم مقطوعة موسيقية لتتر النهاية من تأليفه.

أحمد شيبة لـ"حق عرب"

يقدم المطرب المصري أحمد شيبة تتر مسلسل "حق عرب" لأحمد العوضي، الذي يخوض من خلاله البطولة المطلقة.

ويتسم أحمد شيبة باللون الشعبي الاجتماعي وهو مايلائم أجواء المسلسل، الذي تدور أحداثه في إطار اجتماعي شعبي، ممزوجاً بالصراعات والحكايات والجوانب العاطفية والرومانسية.

هل تغني إليسا؟

انتشرت تسريبات تشير إلى أن النجمة اللبنانية إليسا ستغني تتر المسلسل المصري "صيد العقارب" لغادة عبدالرازق، وكذلك تتر المسلسل اللبناني السوري "ع أمل" لماغي بو غصن، وعمار شلق، ومهيار خضور، وبديع أبو شقرا، ومن تأليف نادين جابر، وإخراج رامي حنا، دون تأكيد من إنتهاء إليسا توقيع العقد مع صناع المسلسلين.

مسار إجباري

تقدم الفرقة الغنائية المصرية مسار إجباري تتر المسلسل المصري، الذي يحمل اسم الفرقة "مسار إجباري".

وتدور أحداث المسلسل المكون من 15 حلقة، حول شابين في أعمار متقاربة في منطقة شعبية يخوضان حياة صعبة وبعد فترة من الزمن يكتشفان أنهما أخين لأب واحد ومن أمهات مختلفة ويجمعهما مسار واحد، يحاولان خلال الأحداث أن يكتشفان اسرارا حول حياة والدهما الراحل وما الذي يخفيه القدر.

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