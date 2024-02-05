أصالة تطرح الجزء الثاني من 'لحقت نفسي' وتغني في عيد الحب

الوكيل الإخباري - كشفت النجمة السورية أصالة تفاصيل الجزء الثاني من ألبومها الغنائي "لحقت نفسي"، المرتقب طرحه مساء اليوم الإثنين عبر المنصات الموسيقية المختلفة.



ونشرت شركة روتانا عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي تفاصيل الجزء الثاني من ألبوم أصالة، الذي تتعاون فيه مع أكثر من شاعر وملحن وموزع موسيقي.

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ويضم الجزء الثاني من ألبوم "لحقت نفسي" 6 أغنيات هي "عايشة حالة، لحقت نفسي، نسيت، أعراض الغياب، عشق الروح، حديقة تلج".

وتستعد أصالة لإحياء حفل ضمن مهرجان فبراير الكويت لعام 2024، وتحديداً يوم 14 فبراير (شباط) الجاري، احتفالاً مع الجمهور بعيد الحب، ويشاركها الحفل النجم المصري أحمد سعد.





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