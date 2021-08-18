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الأربعاء، 18-08-2021 11:28 ص

أعمال فنية منتظر عرضها تظهر فيها دلال عبد العزيز بعد وفاتها

الفنانة-دلال-عبد-العزيز


الوكيل الإخباري - ينتظر الفنان محمد الشرنوبي عرض فيلمه الجديد الفنار التي تشاركه فيه الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.

وقال الشرنوبي على هامش مشاركته في المؤتمر الصحفي لمسرحية ياما في الجراب يا حاوي، إن دلال عبد العزيز انتهت من تصوير مشاهدها بالكامل قبل رحيلها.

ومن المعروف أن دلال عبد العزيز رحلت عن عمر ناهز الـ61 عاما إثر معاناتها مع فيروس كورونا المستجد.

وكانت الفنانة الراحلة قد شاركت، في عدة أعمال قبل فترة مرضها، ولم تعرض حتى الآن، أبرزها فيلم مع ابنتها الكبرى دنيا سمير غانم بعنوان تسليم أهالي.

وتقدم فيه دور والدة دنيا، حيث تجسد الأخيرة دور فتاة تدعى زاهية وهي فتاة ضعيفة الشخصية ورومانسية وتتعرض للعديد من الأزمات بشكل كوميدى.

كما يوجد فيلم آخر بعنوان ناجي وتم تغييره لـالفنار بطولة محمد الشرنوبي وهدى المفتي، ومن تأليف وإخراج شريف نجيب، ويشارك في بطولته الفنان محمود البزاوي.

ومن المعروف، أن الفنانة الراحلة، لم تستطع استكمال تصوير دورها في مسلسل عالم موازي، للفنانة دنيا سمير غانم ابنتها والذي كان من المخطط عرضه في رمضان الماضي ولكن خرج من السباق بعد إصابة دلال بفيروس كورونا.

وكان آخر أعمال الفنانة دلال عبد العزيز مسلسل ملوك الجدعنة الذي عرض في السباق الرمضاني الماضي، مع مصطفى شعبان وعمرو سعد.

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المصدر - لها 

 




 

 


 

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