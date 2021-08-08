لقطات مؤثرة من جنازة الفنانة الراحلة دلال عبد العزيز.. شاهد

الوكيل الاخباري - شيعت جنازة الفنانة المصرية الراحلة، دلال عبد العزيز، اليوم الأحد، بحضور العديد من أصدقائها الفنانين والصحفيين ومراسلي الفضائيات.



وتوافد إلى مسجد المشير طنطاوي في منطقة التجمع الخامس بالقاهرة، حيث تم إقامة صلاة الجنازة على روح الفنانة الراحلة، فنانون مثل إلهام شاهين والإعلامية هالة سرحان ومحمد الشقنقيري وميرفت أمين وكريم فهمي وشقيقه أحمد فهمي وزوجته هنا الزاهد ويوسف الشريف وآخرون.



وأفادت صحيفة "المصري اليوم" أن الفنانة المعتزلة، شمس البارودي، والفنانة، سهير البابلي، قامتا بتغسل جثمان الراحلة دلال عبد العزيز.

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وتم نشر مقطع مصور للفنانتان دنيا وإيمي سمير غانم في الجنازة، وهما منهارتان لرحيل والدتهما دلال عبد العزيز.

وكان مرافقا لجثمان دلال عبد العزيز ابنتيها دنيا وإيمي سمير غانم، وزوجاهما الإعلامي رامي رضوان والفنان حسن الرداد.



كما تداول مستخدمو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو للفنانة المصرية دينا الشربيني، وهي تهرب من صحفيين حاولوا توجيه بعض الأسئلة لها.

وتوفيت دلال عبد العزيز داخل المستشفى، أمس السبت، عن عمر 61 عاما بعد صراع مع فيروس كورونا المستجد.



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