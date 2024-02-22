أغنية أطفال لسمير غانم تذاع لأول مرة - فيديو

الوكيل الإخباري - أكدت الإعلامية المصرية نهلة ياسين زوجة الشاعر شوقي حجاب، أن زوجها الراحل كان يمتلك مئات الشرائط التي تحتوي على أغاني الكثير منها نادر وبعضها لم يذاع حتى الآن، حيث أنه كتب أكثر من ألف أغنية.



وقالت نهلة ياسين، خلال لقائها ببرنامج معكم مع منى الشاذلي، عبر فضائية ON المصرية: "شوقي حجاب كان يقوم بالبحث في شرائط أغانيه المسجلة وجد أغنية للأطفال بصوت الفنان الراحل سمير غانم، قام بتسجيلها في الاستوديو، لكنها لم تذاع من قبل نهائياً".

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وأضافت زوجة الشاعر الراحل، "كان شوقي حجاب يقوم بالعمل على هذه الأغنية والتقى سمير غانم الذي استمع فأعجبته وقام بتسجيلها في الاستوديو، ثم نسيها الجميع حتى شوقي ولم يفتكرها إلا وقت العثور عليها".





فيما أذيعت الأغنية لأول مرة بصوت سمير غانم خلال البرنامج، بعد أن طلبت منى الشاذلي من نهلة ياسين عرضها خلال البرنامج لأول مرة منذ إنتاجها.

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