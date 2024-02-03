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السبت، 03-02-2024 01:08 م

صبا مبارك تكشف صعوبات تصوير 'بين السطور'

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الوكيل الإخباري - خلال استضافتها في برنامج "معكم" الذي تقدمه الإعلامية منى الشاذلي على قناة ONE، كشفت الفنانة صبا مبارك عن كواليس فيلم "أنف وثلاث عيون" المعروض حالياً في دور العرض، وتحدثت عن الصعوبات التي واجهتها خلال تصوير دورها في مسلسل "بين السطور" المعروض حالياً أيضاً.

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وقالت صبا مبارك عن مسلسل بين السطور: "المسلسل صعب، وتجربة طويلة والشخصية التي أقدمها تعبتني جدًا، وقعدت بعدها في البيت شهرين متنحة، والمسلسل معتمد على طريقة الحكي والقصة معقدة، ولكن فخورة بالتجربة وكل عناصرها".

 

لها

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