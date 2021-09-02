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الخميس، 02-09-2021 02:27 م

أمل عرفة وعبد المنعم عمايري وجهاً لوجه لاول مرة بعد الانفصال

منننو


الوكيل الإخباري - قبل ساعات، إنتشرت العديد من الأخبار حول عودة الثنائي الشهير امل عرفة وعبد المنعم عمايري بعد نشر بعض الصور الخاصة التي جمعتهما في جلسة تصوير جديدة، ومن خلال نواعم نكشف كواليس هذه الجلسة التصويرية المفاجئة.

مفاجأة غير متوقعة
للمرة الأولى التي يجتمع فيها الثنائي أمل عرفة وعبد المنعم عمايري وجهاً لوجه في برنامج حواري جري للكشف عن أسرار حياتهما الشخصية عبر شاشة التليفزيون، هذه الخطوة المفاجئة التي نجحت فيها إدارة شاشة الـأم بي سي لتفتتح الموسم الجديد من برنامجها التلفزيوني الشهير بصراحة مع  والتي ستنطلق أولى حلقاته بالثنائي الشهير يوم الأحد القادم عبر شاشة الـأم بي سي في تمام الساعة العاشرة مساءً .

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أسرار الإنفصال
وستحمل الحلقة الكثير من التصريحات المفاجآة لكل عبد المنعم عمايري وأمل عرفة ، حيث سيتحدث كليهما عن تجربة الغنفصال بالنسية إليه وكيف تجاوزها وإعترف على هامش كواليس تصوير الحلقة أنه تردد كثيراً قبل الموافقة على الظهور بالحلقة والبوح بأسراره عبر شاشة الــأم بي سي.


وتحدثت أمل أيضاً عن شعورها بعد تجربة الإنفصال وكيف تجاوزت هذه الفترة.
على صعيد آخر، كانت أمل عرفة قد إنسحبت قبل أيام من بطولة الموسم الثالث من المسلسل الشهير "حارة القبة " ولكنها عادت أخيراً للتصوير بعد حل الأزمة بينها وبين الجهة المنتجة.

 

المصدر - نواعم 

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