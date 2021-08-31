أمل عرفة تستمتع بوقتها في بيروت - فيديو

الوكيل الإخباري - بعد إعلان عودتها الى مسلسل "حارة القبة"، تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو عفوياً للنجمة السورية أمل عرفة خلال وجودها في لبنان.



وظهرت عرفة في الفيديو مع صديقتها وابنتها داخل السيارة بإطلالة كاجوال، وراحت تغنّي بصوتها العذب أغنية "الحب الحب" للنجم محمد مجذوب، وأحدثت ضجة كبيرة بسبب جمال صوتها الذي لا تزال تحافظ على عذوبته وقوته رغم ابتعادها الطويل عن الغناء وتركيزها على التمثيل.

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ويأتي هذا الفيديو الطريف بعد الضجة التي أُثيرت بسبب انسحاب أمل عرفة من العمل السوري، إلا أن "شركة عاج للإنتاج الفني" (هاني العشّي) أكدت لـ"لها" انضمام النجمة السورية إلى بطولة الجزء الثالث من "حارة القبة" وسيكون من كتابة أسامة كوكش، وإخراج رشا شربتجي.



وجاء التأكيد بعد وصول الشركة المنتجة والفنانة السورية إلى نقطة التقاء ترضي الطرفين، بعد مفاوضات شهدت بعض الشدّ والجذب، وإعلان الأخيرة اعتذارها عن عدم أداء شخصية "إخلاص" شقيقة "أبو العز" (عبّاس النوري) لتعود وتعدُل من قرارها.

المصدر - لها