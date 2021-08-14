السبت 14-08-2021
الوكيل الاخباري

المسلسل الأردني مدرسة الروابي للبنات يشعل جدلا عبر تويتر

خلال نصف عام روسيا منعت حوالي 99 ألف أجنبي من دخول أراضيها

إدارة السير تكشف سبب الحادث المروع الذي أودى بـحياة 3 أشخاص بالزرقاء

خبير مالي روسي لا يستبعد هبوط الدولار إلى 65 روبلا بحلول نهاية العام

الأردن والعراق يبحثان تنفيذ المدينة الاقتصاديَّة

وزير العمل: تسهيلات لتوفيق أوضاع العمالة غير الأردنية المخالفة

انطلاق عملية أمنية واسعة شمال بغداد

الحكومة: سيتم ضبط عمل التجارة الإلكترونية

أول رسالة من دنيا سمير غانم للجمهور بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

أسعار الذهب السبت 14/8/2021

السبت، 14-08-2021 10:38 ص

أمير طعيمة يكشف عن جديد محمد حماقي

hamaky5


الوكيل الإخباري - شوّق الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة الجمهور لأغنية يا فاتني للفنان المصري محمد حماقي، معلنا عن قرب طرحها، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي : يا فاتني من كلماتى استنوها قريبا جدا الحان .. محمد النادى توزيع .. توما .

اضافة اعلان


وكان محمد حماقي قد اصدر مؤخرا اغنية لو هتسيب ، من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور.


ويقول مطلعها: حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها ونبقى إرتاحنا والأوجاع قسمناها بلا متاهة.

 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
theweeknd12

ذا ويكند يفجّر مفاجأة حقيقة مادار بينه وبين مايكل جاكسون

336973_0

أغنية هو نفس الشوق تبكي أنغام على المسرح - فيديو

16288589767855023

أول صورة لنيللي كريم وزوجها هشام عاشور في شهر العسل - صورة

61175ed242360461d90722d4

أول رسالة من دنيا سمير غانم للجمهور بعد وفاة والدتها دلال عبد العزيز

820192795958102964783

فنان شهير يحرم والدته من ثروته.. والسبب صادم

5555-7-1

كشف هوية المتسبب بالخطأ الطبي لياسمين عبدالعزيز

أخبار متعلقة
d40348e5fc8c0b7b85a79a93d7f06a1f

وائل كفوري يشوّق الجمهور لـ برضه بتوحشني - فيديو