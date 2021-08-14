أمير طعيمة يكشف عن جديد محمد حماقي

الوكيل الإخباري - شوّق الشاعر الغنائي المصري أمير طعيمة الجمهور لأغنية يا فاتني للفنان المصري محمد حماقي، معلنا عن قرب طرحها، اذ كتب على حسابه الخاص على موقع التواصل الاجتماعي : يا فاتني من كلماتى استنوها قريبا جدا الحان .. محمد النادى توزيع .. توما .

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وكان محمد حماقي قد اصدر مؤخرا اغنية لو هتسيب ، من كلمات تامر حسين، ألحان وتوزيع وميكساج أحمد إبراهيم وديجيتال ماستر طارق مدكور.



ويقول مطلعها: حبيبي وأنت ماشي خد معاك حكايات وخد مواضيعنا والذكرى اللي عشناها ونبقى إرتاحنا والأوجاع قسمناها بلا متاهة.

المصدر - الفن