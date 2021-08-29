الأحد 29-08-2021
الوكيل الاخباري

شرط دخول الطلبة إلى الجامعات

وزير الزراعة : توقع أن تصل كميات الزيتون إلى ١٧٠ ألف طن

مجلس الأعيان يقر مُلحق قانون موازنة 2021

احباط محاولة تسلل وتهريب من سوريا إلى الأردن

دودين يؤكد عودة الطلبة إلى المدارس خلال أيام

الحكومة :تفعيل تطبيق سند مطلع أيلول

حقائق لا نعرفها عن مطهر اليدين

مدعوون للامتحان التنافسي – أسماء

الأراضي والمساحة لـ الوكيل : الأردنيون يقبلون على شراء وبيع الأراضي والشقق

حادث بين 3 مركبات على شارع الأردن

الأحد، 29-08-2021 10:17 ص

أنطوان قارح يدخل القفص الذهبي واطلالة العروس من تصميمه - صور

5929306_1625227443


الوكيل الإخباري - بحضور عدد كبير من أهل الصحافة والفن، احتفل المصمم اللبناني أنطوان قارح بدخوله القفص الذهبي.

اضافة اعلان


وأطلت عروسته، جيوفاني خوام بإطلالتين ساحرتين من توقيعه، الفستان الأول مرصع بحبات الشواروفسكي اللامعة تميز بطوله حيث امتد لحوالى 6 أمتار، الأمر الذي زاد الإطلالة تألقاً وجمال وملوكية، واللافت كانت الطرحة التي ارتدتها العروس والمصنوعة من خيوط القصب الذهبي والكريستال.


أما الإطلالة الثانية، فتميزت بلون الفستان وقصته غير الإعتيادية، حيث اعتمد فيها القارح على خاصية الـ 3D، إضافة إلى التاج المرصع بالأحجار اللامعة والكريستال. كما تألقت بتسريحة شعر من توقيع مصفف الشعر ميشال زيتون وماكياج من توقيع خبيرة الماكياج كوليت اسكندر.


وقد أشاد الحضور بإطلالات العروس وحفل الزفاف بكل تفاصيله من الإطلالات الفخمة الى الأجواء الساحرة.

 






 

المصدر - الفن 

 




 

 


 

إقرأ ايضا
priyanka12-1

بريانكا شوبرا تتعرض لحادث أثناء تصوير فيلمها الجديد - صور

بقبقب

جينيفر لوبيز تعرض شقتها للبيع بمبلغ خيالي

image

حقيقة عودة الفنانة زارا البلوشي الى طليقها - صورة

6217432_1594718433

لشدة حبها لهما .. أكسسوار لازم دلال عبد العزيز يربطها بـ ميرفت أمين ورجاء الجداوي - صور

Untitled-1_19

عمرو أديب يعلق على سحب الدكتوراة الفخرية من محمد رمضان

00c1ef83-6c96-482c-9018-0f436bdaa5a0_16x9_1200x676

أصالة تعلن هذا الخبر السعيد.. والجمهور يتفاعل