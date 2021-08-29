أنطوان قارح يدخل القفص الذهبي واطلالة العروس من تصميمه - صور

الوكيل الإخباري - بحضور عدد كبير من أهل الصحافة والفن، احتفل المصمم اللبناني أنطوان قارح بدخوله القفص الذهبي.

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وأطلت عروسته، جيوفاني خوام بإطلالتين ساحرتين من توقيعه، الفستان الأول مرصع بحبات الشواروفسكي اللامعة تميز بطوله حيث امتد لحوالى 6 أمتار، الأمر الذي زاد الإطلالة تألقاً وجمال وملوكية، واللافت كانت الطرحة التي ارتدتها العروس والمصنوعة من خيوط القصب الذهبي والكريستال.



أما الإطلالة الثانية، فتميزت بلون الفستان وقصته غير الإعتيادية، حيث اعتمد فيها القارح على خاصية الـ 3D، إضافة إلى التاج المرصع بالأحجار اللامعة والكريستال. كما تألقت بتسريحة شعر من توقيع مصفف الشعر ميشال زيتون وماكياج من توقيع خبيرة الماكياج كوليت اسكندر.



وقد أشاد الحضور بإطلالات العروس وحفل الزفاف بكل تفاصيله من الإطلالات الفخمة الى الأجواء الساحرة.





















المصدر - الفن