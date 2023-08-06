أنغام تكشف سبب تسميتها "صوت مصر"

الوكيل الإخباري- تصدر اسم الفنانة المصرية أنغام التريند فور إنطلاق حفلها الغنائي بموسم جدة ليلة الخميس الماضي، وبشعار كامل العدد أحيت أنغام حفلها وسط محبيها من المملكة العربية السعودية وفور إنتهاء الحفل، تصدر لقب صوت مصر وسائل السوشيال ميديا خلال الساعات الماضية.



ومن خلال "نواعم" ، كشفت أنغام عن سبب تسميتها بصوت مصر؛ وهو اللقب الذي أطلقه عليها الجمهور قبل سنوات وأكدت أنها تُعتبر أول صوت نسائي يغني "السلام الجمهوري لمصر " عبر إحدى حلقات المسلسل الدرامي الشهير "الإختيار"، وقد أصر صناع العمل وقتها على كتابة لقب "صوت مصر " قبل أنغام على تتر العمل؛ وهو ما تفتخر به كثيراً وتظل طول مسيرتها تحمل شرف هذا اللقب.

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وعلى خشبة مسرح بنش مارك في جدة، قدمت أنغام مجموعة من أغنياتها الشهيرة؛ بدايةً من ياريتك فاهمني وأكتبلك تعهد وغيرها من الأغنيات التي تفاعل معها الجمهور، كما وقدمت لأول مرة أحدث أعمالها الغنائية "سيبك إنت " على خشبة المسرح.

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