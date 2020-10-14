أول بطولة مطلقة للفنانة هنا الزاهد بمسلسل جديد

الوكيل الاخباري - بعد أن أعلنت عن خوضها أولى بطولاتها المطلقة في الدراما بمسلسل "حلوة الدنيا سكر" هنأ الفنان المصري أحمد فهمي زوجته الفنانة هنا الزاهد، بهذه المناسبة، حيث نشر على حسابه الخاص في موقع التواصل الاجتماعي "إنستغرام" صورة لهما معاً وعلق عليها كاتباً: "ألف مبروك يا حبيبتي أول بطولة مطلقة.. واثق إنك هتكسري الدنيا كالعادة إن شاء الله".



"حلوة الدنيا سكر" هو أول بطولة درامية مطلقة للفنانة هنا الزاهد مع المنتج كريم أبو ذكري بمشاركة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، والعمل فكرة الكاتب يسري الفخراني وهو من نوعية الأعمال الدرامية 45 حلقة، ومقرر عرضه نهاية العام الجاري.



وتدور فكرة المسلسل في إطار اجتماعي كوميدي، عبارة عن تسع قصص مختلفة، كل قصة تعرض في خمس حلقات متصلة، ولكل قصة فريق عمل مختلف مع وجود هنا الزاهد في جميع القصص بأحداث المسلسل، والذي يضم نخبة كبيرة من ضيوف الشرف، ويكتب المسلسل ثمانية مؤلفين، حيث يكتب كل مؤلف قصة من القصص.

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ويعد "حلوة الدنيا سكر" التعاون الثاني بين المنتج كريم أبو ذكري والمخرج خالد الحلفاوي، إذ تعاونا من قبل في مسلسل "الوصية" لأكرم حسني وأحمد أمين عام 2018.





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