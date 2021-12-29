أول تعليق من أحمد السقا بعد كشف تفاصيل انفصاله عن زوجته

الوكيل الإخباري - علّق الفنان أحمد السقا خلال حلوله ضيفاً على برنامج "ABtalks" الذي يقدّمه الإعلامي أنس بوخش، على تصريحات زوجته عن انفصالهما مرتين في أحد لقاءاتها التلفزيونية، قائلاً: "المشاكل جزء لا يتجزأ من الحياة الزوجية وإلا يصيب الخلل العلاقة الزوجية ولكن مع وجود الحب ورصيد من المشاعر تستمر الحياة ولا يحدث الانفصال".



وأضاف: "زوجتي لها الفضل في استمرار زواجنا 22 عاماً، وهي أكثر إنسان جدع معي... كما أن الثقة وتحمل الآخر وقت غضبه والعاطفة هي الأساس. أنا ممكن أفني حياتي علشان مراتي وأولادي وممكن أموت علشانهم معنديش أي مشكلة خالص".

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