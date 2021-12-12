شيرين توضح أسباب طلاقها وحلق شعرها وحالتها النفسية - فيديو

الوكيل الإخباري - في أول تصريحات إعلامية لها عقب الطلاق، تحدثت شيرين مع الإعلامي عمرو أديب في برنامجه "الحكاية" على فضائية "إم بي سي مصر"، وكشفت تفاصيل جديدة حول طلاقها وعلاقتها بحسام حبيب وسبب ظهورها باللوك الجديد والصادم.





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قالت شيرين إنها تعاني في هذه الفترة من عدم اتزان نفسي وليس مرض نفسي، وبررت ذلك بأنها شخصية حساسة للغاية، وشعرت أنها "تُذبح" بسبب التحامل عليها في الفترة الأخيرة، وكذلك بسبب أزمة طلاقها.





وأضافت إنها قررت معاقبة نفسها بحلق شعرها، والظهور أمام الجمهور والعودة لعملها.





وتابعت أنها ورثت تلك العادة من والدها والذي كان يحلق شعره كاملاً عند مروره بأي أزمة، وقالت إنها فعلت ذلك بنفسها، قبل أن تستعين بكوافير من أجل وضع اللمسات النهائية فقط.





وبكت على الهواء أثناء حديثها عن حسام حبيب وقالت إنها مازالت تحبه، رغم أنها من البداية كانت ترفض الزواج منه لأنه أصغر منها بعام واحد، وكشفت أن المشكلة الأولى "أن الرجل يجب أن يبقى رجل حتى لو بيقبض في الشهر 10 جنيه والست تبقى ست حتى لو بتكسب مليون جنيه. أنا الست دي لو جوزي سواق تكسي وقالي دي مقدرتي يا بنت الحلال حأقبل بس ما لوش دعوة أنا بكسب كام لأن دايماً حيكون في فرق. لأن لو الرجل حس انه مراته أعلى منه خاصة بالماديات بحس أنه ضعيف".

كما كشفت أنها تعاني من مرض الوسواس القهري بعد انجاب بناتها، وتفكر دائماً أنهم معرضين للأذى، وتتلقى علاج حتى الآن من هذا المرض، وأضافت إنها اكتشتف إنه لم يتبقى لها سوى جمهورها، وهم الحضن الوحيد الذي يحتويها حالياً، وهم صمام الأمان لها، وإنه لابد من الاعتماد على نفسها فقط وليس الاعتماد على أي شخص آخر.



المصدر - لها