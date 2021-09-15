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الأربعاء، 15-09-2021 02:32 م

أول تعليق من طليقة فائق حسن بعد زواجه من أصالة

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الوكيل الإخباري - نشرت طليقة الشاعر العراقي فائق حسن، مارتا حامد، زوج الفنانة السورية أصالة نصري منشوراً في صفحتها الخاصة على موقع التواصل الإجتماعي، أثار الجدل بين المتابعين، إذ كتبت: :"حين يجف كل شيء فيك لا تيأس فقد تتساقط الأمطار لتسقيك من جذورك حتى أغصانك".

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واعتبر بعض المتابعين أن ما كتبته مارتا رسالة لطليقها بعد إعلان زواجه رسميا من أصالة.

 

وكانت خرجت أصالة عن صمتها لتأكد خبر زواجها من حسن، بصورة تجمعها بزوجها، وكتبت تعليقاً قالت فيه: "من وقت عرفته وهو الأقرب لنفسي كصديق غالي بحملّ لّه كلّ الإحترام وكتير من الثقه ولحظه حوّلت مشاعرنا كلّ شي بيننا مشترك وعلاقتنا مبنيّه على صداقتنا المتينة وحب صادق معه حسّيت إنّي بخير لأنّه متل ما تمنيته دائما واكثر بيفهمني بدون شرح وبفهمه بدون تكلف هو واضح وانا عفوية لهذا نحن معا نبدأ وكاننا نولد للتو".

 

المصدر - الفن

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