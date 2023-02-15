أول تعليق من محامية الشاب السوري بعد براءة زوج نانسي عجرم

الوكيل الإخباري- بعد صدور قرار ببراءة الدكتور فادي الهاشم، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر وانقسمت التعليقات بين مؤيد ومعارض، وسارعوا لمعرفة التفاصيل من محامية الشاب السوري محمد حسن الموسى.

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ولوقف سيل الأسئلة بعد قرار المحكمة اللبنانية النهائي بحق زوج النجمة نانسي عجرم، نشرت المحامية رهاب البيطار بياناً عبر صفحتها في موقع "فيسبوك" جاء فيه: "سوريا أولاً... ولأني بحبكم كتير بتمنى انكم ما تراسلوني إلا بمواضيع متعلقة ببلدي ما عندي وقت للمراسلات الشخصية".



وكانت المحكمة اللبنانية قد أسدلت الستار على قضية الهاشم بعد 3 ثلاث سنوات على وقوع الحادثة في قضية مقتل الشاب السوري بعد دخوله لسرقة فيلا نانسي، وجاء القرار بمنع المحاكمة عن الهاشم بما أُسند إليه وتبرئته من تهمة القتل العمد واعتبار ما حصل دفاعاً عن النفس.



وقررت الهيئة بالإجماع منع المحاكمة عن المدّعى عليه فادي مخايل الهاشم، وحفظ الرسوم والنفقات كافة وإيداع الملف مرجعه الصالح بواسطة جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.





لها