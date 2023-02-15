الأربعاء 15-02-2023
الوكيل الاخباري

الدخل السياحي يسجل أعلى مستوى في كانون الثاني منذ 10 سنوات

المواصفات والمقاييس توجه نصائح حول مدافئ الغاز

خسائر الذهب عالمياً ترتفع بعد ظهور بيانات مبيعات التجزئة

نشاطات مراكز الأبحاث في السياسة الخارجية

الملك خلال لقائه مجموعة من رفاق السلاح المتقاعدين : أفخر كثيرا حينما أرى أمثالكم

جواز السفر الأردني يتقدم درجة ويحل بالمرتبة 89 عالمياً باحدث تصنيف

الأمن الروسي يحتجز عميلا أوكرانيا متورطا في تنفيذ عمليتين تخريبيتين

البشابشة يروي تفاصيل خروجه من تحت الركام- فيديو

الإدارة المحلية تكشف عن اجراءاتها للحد من انتشار الكلاب الضالة

فصل مبرمج للتيار الكهربائي عن مناطق في المفرق غداً

الأربعاء، 15-02-2023 03:41 م

أول تعليق من محامية الشاب السوري بعد براءة زوج نانسي عجرم

MwdVL6T7UdJusyHXk4lGCJUcJRKz4gKvKXzvRQ2x


الوكيل الإخباري- بعد صدور قرار ببراءة الدكتور فادي الهاشم، ضجّت مواقع التواصل الاجتماعي بالخبر وانقسمت التعليقات بين مؤيد ومعارض، وسارعوا لمعرفة التفاصيل من محامية الشاب السوري محمد حسن الموسى.

اضافة اعلان


ولوقف سيل الأسئلة بعد قرار المحكمة اللبنانية النهائي بحق زوج النجمة نانسي عجرم، نشرت المحامية رهاب البيطار بياناً عبر صفحتها في موقع "فيسبوك" جاء فيه: "سوريا أولاً... ولأني بحبكم كتير بتمنى انكم ما تراسلوني إلا بمواضيع متعلقة ببلدي ما عندي وقت للمراسلات الشخصية".


وكانت المحكمة اللبنانية قد أسدلت الستار على قضية الهاشم بعد 3 ثلاث سنوات على وقوع الحادثة في قضية مقتل الشاب السوري بعد دخوله لسرقة فيلا نانسي، وجاء القرار بمنع المحاكمة عن الهاشم بما أُسند إليه وتبرئته من تهمة القتل العمد واعتبار ما حصل دفاعاً عن النفس.


وقررت الهيئة بالإجماع منع المحاكمة عن المدّعى عليه فادي مخايل الهاشم، وحفظ الرسوم والنفقات كافة وإيداع الملف مرجعه الصالح بواسطة جانب النيابة العامة الاستئنافية في جبل لبنان.

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


 




 

 


 

إقرأ ايضا
44444444444444444

محمد فؤاد يُحرج أحد الحضور في حفله بلبنان: "سيب الموبايل"

image

شاكيرا تحتفل بيوم الحب بأغنية انتقامية لبيكيه

63ecc9f74c59b74868013170

وفاة الفنانة المصرية سلوى العرابي - صورة

9cf6894c--الإمام-الشافعي

نضال الشافعي يكشف سر ابتعاده عن الأعمال الكوميدية

439466Image1

دريد لحام يهاجم الدول الغربية بعد زلزال سوريا: وقفت وقفة المتفرج وبلا ضمير!

22222222222222222222

نجم "جميل وهناء" يصاب بنزيف دماغي

أخبار متعلقة
222

القضاء اللبناني يصدر حكمه النهائي بحق زوج نانسي عجرم