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السبت، 08-06-2024 03:55 م

أول رد من نقيب الموسيقيين المصريين على "صفعة عمرو دياب"

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الوكيل الإخباري- ظهر المطرب المصري عمرو دياب وهو يصفع أحد المعجبين به أثناء محاولته التقاط صورة سيلفي معه، في حفل زفاف ابنة المنتج محمد السعدي، ما أثار موجة من الغضب والاستياء مصحوبة بالتساؤلات على مواقع التواصل الاجتماعي حول سبب الواقعة.

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وفي أول رد من نقابة الموسيقيين المصرية حول "صفعة عمرو دياب"، قال المُطرب مصطفى كامل، نقيب الموسيقيين، خلال حديثه لـ "24": "أنا لم أشاهد مقطع الفيديو حتى الآن، لكني أرفض الإهانة لأي شخص".


وتابع كامل: "سأقوم أولاً بالرجوع إلى مجلس النقابة، والتحقيق في الأمر، بناءً على ذلك سيتم تحديد ما إذا كان لنا تدخل، واتخاذ الإجراءات اللازمة".





 




 

 


 

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