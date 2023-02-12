الأحد 12-02-2023
الوكيل الاخباري

الزراعة: لمس نتائج حصر الحمى القلاعية نهاية الأسبوع الحالي

السفارة الأمريكية في الأردن تعلن عن فرصة عمل

عشرات المستوطنين يقتحمون الأقصى

"الوكيل" ينشر تفاصيل خطة إعطاء وتوزيع لقاحات الحمى القلاعية على المزارع

صندوق النقد: للزلزال تأثير كبير جدا على اقتصاد تركيا

الجيش: إصابة عدد من المهربين وفرار آخرين في محاولة تهريب من سوريا

الملك يغادر إلى مصر للمشاركة في مؤتمر دعم القدس

انهيارات بمقبرة ذيبان في مادبا بسبب الأمطار- صور

الحزن يخيم على مواقع التواصل بعد وفاة شاب وزوجته في سحاب

الغذاء والدواء: منتجات التونة المعلبة المتداولة في الأردن آمنة

الأحد، 12-02-2023 09:59 ص

أول ظهور اعلامي لإسعاد يونس بالعكاز بعد وعكتها الصحية الأخيرة -فيديو

1e10471773


الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة إسعاد يونس على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" مقطع فيديو تظهر فيه من كواليس برنامجها "صاحبة السعادة"، مصحوباً بتعليق من الصحافي والإعلامي أحمد فايق خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع" حث وجهت من خلاله الشكر لكل من ساندها ودعمها في أزمتها الصحية، وخاصًة أسرة عمل برنامجها.

وظهرت إسعاد في الفيديو وهي ترقص بالعكاز، وعلقت عليه قائلة: "شكر واجب، إلى كل من سأل عني واطمأن عليَّ ودعا لي دعوة من القلب، وطبطب على قلبي، ربنا يخليكم ليا واحد واحد يا كل الحب.

اضافة اعلان


وقالت الفنانة إسعاد يونس خلال الفيديو: الحمد لله، ربنا يخليكوا لبعض، وإنتوا غططوني بكل حب وحنان ورعاية ودعاء، وصعب إن الواحد يعرف يحصر الناس دية، ومحنة زي اللي قبلها، والموضوع عايز إرادة وتقدم، ومنستسلمش".

 

 

لها

اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة


اظهار أخبار متعلقة



 




 

 


 

إقرأ ايضا
456610Image1-1180x677_d

تفاصيل تعرض محمد فؤاد لعملية نصب واحتيال

64000

شام الذهبي عن انتقادات الجمهور لوالدتها: تعيل أكثر من 100 عائلة

22222222222

أبرزها لـ أصالة وأنغام وأحمد سعد.. قائمة أغاني عيد الحب 2023

كم-سعر-تذاكر-حفلة-ماجد-المهندس-ونانسي-عجرم-هلا-فبراير-773x435

فنانون يتبرعون بكامل اجورهم لضحايا الزلازل

1202130125538957804957

الموت يُفجع أحد الفنانين المصريين

438715Image1

نجمة عالمية تجمع التبرعات لضحايا زلزال تركيا وسوريا

أخبار متعلقة
OIEAFRCCHT

اول تعليق من اسعاد يونس بعد تحسن حالتها الصحية

czo1MDoiaHR0cHM6Ly9pbWcueW91bTcuY29tL2xhcmdlLzIwMjIwMjEyMDkzMjMyMzIzMi5qcGciOw==

تطورات الحالة الصحية لإسعاد يونس