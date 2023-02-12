أول ظهور اعلامي لإسعاد يونس بالعكاز بعد وعكتها الصحية الأخيرة -فيديو

الوكيل الإخباري- نشرت الفنانة إسعاد يونس على حسابها الخاص بـ"فيسبوك" مقطع فيديو تظهر فيه من كواليس برنامجها "صاحبة السعادة"، مصحوباً بتعليق من الصحافي والإعلامي أحمد فايق خلال تقديمه برنامج "مصر تستطيع" حث وجهت من خلاله الشكر لكل من ساندها ودعمها في أزمتها الصحية، وخاصًة أسرة عمل برنامجها.



وظهرت إسعاد في الفيديو وهي ترقص بالعكاز، وعلقت عليه قائلة: "شكر واجب، إلى كل من سأل عني واطمأن عليَّ ودعا لي دعوة من القلب، وطبطب على قلبي، ربنا يخليكم ليا واحد واحد يا كل الحب.

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وقالت الفنانة إسعاد يونس خلال الفيديو: الحمد لله، ربنا يخليكوا لبعض، وإنتوا غططوني بكل حب وحنان ورعاية ودعاء، وصعب إن الواحد يعرف يحصر الناس دية، ومحنة زي اللي قبلها، والموضوع عايز إرادة وتقدم، ومنستسلمش".

لها

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