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الخميس، 22-12-2022 03:18 م

أول ظهور لأنغام على المسرح بعد تعافيها .. فيديو

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الوكيل الإخباري-أحيت المطربة أنغام ليلة أمس الأربعاء، حفل «بعض من ذكرياتي»، على مسرح ميدان الرعية، ضمن فعاليات مهرجان الدرعية بالسعودية، إذ يُعد هذا الحفل أول ظهور رسمي وفني لها، بعد تعافيها من أزمتها الصحية الأخيرة.

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وقدّمت أنغام في الحفل؛ باقة من أروع أعمالها الغنائية الخليجية، منها أغنية محد فاضي محد مهتم، والتي تفاعل معها الجمهور بشكل كبير خلال تقديمها هذه الأغنية على المسرح، مما جعل المطربة تتأثر وتدمع عينيها.  القاهرة 24 "

 

 



 




 

 


 

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