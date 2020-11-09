أول ظهور لعبير فريد شوقي بعد إصابتها بكورونا.. صورة

الوكيل الاخباري - أقام مهرجان الإسكندرية السينمائي، ندوة لتكريم الفنان الراحل فريد شوقي حضرتها الأسرة، زوجته سهير ترك وابنتاه رانيا وعبير في أول ظهور إعلامي لها بعد شفائها من فيروس كورونا المستجد.

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وكانت عبير فريد شوقي قد أعلنت اصابتها بفيروس كورونا في شهر حزيران (يونيو) الماضي، وكشفت عن تجربتها وإصابتها بالفيروس بسبب إحراجها من عدم مصافحة أحد الأشخاص، الذي نقل إليها الفيروس، وحكت الواقعة عبر "فيسبوك"، قائلة: "رحت ميعاد شغل يوم الخميس الراجل مد إيده يسلم اتكسفت فسلمت عليه بعدين قلت عيب أطلع المطهر قدامه.. الذوق وداني في داهية .. كورونا كورونا الحمد لله".



وكانت الندوة قد شهدت حضور العديد من الفنانين مثل عزت العلايلي وإلهام شاهين وصلاح عبد الله.



يذكر أن مهرجان الإسكندرية السينمائي ألغى حفل الافتتاح بسبب سوء الأحوال الجوية، وقررت إدارة المهرجان تكريم الفنانين أثناء ندوات خاصة بهم.



حيث يكرم المهرجان في دورته الـ٣٦ الفنان الكبير عزت العلايلى، والذي تحمل دورة هذا العام اسمه، ويكرم المهرجان أيضاً الفنان الكبير صلاح عبد الله، والمخرجة السينمائية إيناس الدغيدي، ومدير التصوير محسن أحمد، والفنانة رغدة.

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