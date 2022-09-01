أيمن زيدان يحتفل بيوم ميلاده الـ 66 على طريقته الخاصة .. صورة

الوكيل الإخباري-نشر الممثل السوري أيمن زيدان صورة جديدة له على حسابه الخاص بموقع التواصل الإجتماعي تزامناً مع ذكرى عيد ميلاده.



وعلق زيدان على الصورة قائلاً: "ست وستون عاما رحلت بكل مافيها …. طفولة شقية ومراهقة مجنونة. احلام وخيبات …أحبة رحلوا وأصدقاء غيبتهم حماقات الدنيا …اعرف ان خيانات الجسد كعادتها في خريف العمر تتوارى خلف الابواب لتعلن بصفاقة عن حضورها لكنني لن أهابها …سأمتشق حسام روحي وأقاتلها لأنني أؤمن أن الأرواح لا تشيخ حين نريد .. ماعاد لدي كثير من الأماني فقد أدركت عبث هذه الرغبة الغبية ..كل ماأصبو اليه أن أظل كما انا".

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