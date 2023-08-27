إحالة عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق لهذا السبب

الوكيل الاخباري -

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قرر الفنان مصطفى كامل نقيب المهن الموسيقية في مصر، إحالة مطربي المهرجانات عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق، بعدما أثارت أغنيتهما "إنتي معفنة" غضباً واسعاً.وقال مصطفى كامل "استجابة لما شاهدته وما أذاعه الزملاء الإعلامي أحمد عبد العزيز والإعلامي محمد موسي قررت تكليف الدكتور محمد عبدالله رئيس لجنة التحقيقات وفض المنازعات بإبلاغ الشؤون القانونية لاستدعاء عمر كمال وحمو بيكا للتحقيق فوراً.من جهته، قال حمو بيكا، إنه لم يقصد إهانة أحد وبالأخص المرأة، مؤكداً أنه غير كلمات أغنية "إنتي معلمة" إلى "إنتي معفنة" للمزاح مع جمهوره لا غير.وأشار إلى أنه طرح الأغنية الأصلية للسيدات منذ فترة طويلة وحققت نسبة نجاح كبيرة، مضيفاً أنه يحترم قرارات نقيب المهن الموسيقية، وينتظر التحقيق معه لإثبات حقيقة الأمر.