نقابة الموسيقيين في مصر تصدر بيان

الوكيل الإخباري- أصدر الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين بيانًا تحذيرًا للفرق الموسيقية، الساعات الأولى من صباح يوم الخميس 10 آب .



نص بيان مصطفى كامل على: 'آخر تحذير لجميع الفرق الموسيقية، ممنوع منعا تاما عمل أي شخص لايحمل كارنيه النقابة، الأحق بالعمل هم الزملاء حاملي الكارنيهات السارية، وعلى الساده نقباء الفروع ورؤساء اللجان بالمحافظات تفعيل القرار على وجه السرعة'.



وعلى جانب أخر تحدث الفنان مصطفى كامل نقيب الموسيقيين مؤخرًا عن سبب عدم تدخله في الأزمة بين الفنان علي الحجار والفنان مدحت صالح، التي حدثت قبل فترة.

اضافة اعلان

صدى البلد