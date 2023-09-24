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الأحد، 24-09-2023 03:07 م

إسعاد يونس تروي موقفا طريفا من طفولتها مع عبد الحليم حافظ

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الوكيل الإخباري- حكت الفنانة والإعلامية المصرية إسعاد يونس، موقفا طريفا من طفولتها مع النجم الراحل عبد الحليم حافظ، الذي كان صديقا لوالدتها، مؤكدة على خفة الظل التي اشتهر بها العندليب.

كان عبد الحليم حافظ صديقا لوالدتها، ويتردد على المنزل لزيارة أسرتها، هكذا صرحت إسعاد يونس في مفاجأة جديدة خلال لقائها مع الإعلامي محمود سعد في برنامجه Sold Out الذي يعرض على منصة Watch iT.

قالت إسعاد يونس إنها كانت تعرف عبد الحليم حافظ بشكل شخصي لأنه كان صديقا مقربا لوالدتها، كما كان يدللها في صغرها، مشيرة إلى أنها ذهبت معه ذات مرة لحضور انتخابات ما في المسرح القومي.

أضافت إسعاد يونس أن العندليب حملها على عنقه وسار بها في الحديقة الخارجية للمسرح، ولكنها كطفلة شعرت بالجوع فضربت بيدها بلطف على رأسه لتخبره بذلك قائلة: "ضربت على رأسه كده وقلت له أنا جعانة".

أوضحت إسعاد يونس أن عبد الحليم حافظ ذهب واشترى لها سندويتش من الفلافل، ولكنها أوقعت ببعض مكونات السندوتش على رأسه ليذهب إلى والدتها ويمازحها قائلا: "معقولة شعري هينبت طعمية".

وكشفت إسعاد يونس عن العديد من الأسرار خلال حلقتها مع محمود سعد، إذ أوضحت أن القدر يسر لها تعلم الفن بأشكاله وهو ما أسهمت فيه والدتها.

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ليالينا

 




 

 


 

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