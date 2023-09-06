ماجد الكدواني يكشف سرّ علاقته بكريم عبد العزيز

الوكيل الإخباري- خلال لقائه في برنامج "صاحبة السعادة"، الذي تقدّمه الفنانة إسعاد يونس عبر شاشة قناة DMC، كشف الفنان ماجد الكدواني سر الكيمياء بينه وبين صديقه المقرّب الفنان كريم عبد العزيز، كما تحدّث عن أولى تجاربه الكوميدية فيلم "حرامية في كي جي 2"، والذي تعرّف من خلاله الى كريم عبد العزيز.

اضافة اعلان



وقال الكدواني: "كريم عبد العزيز برج الأسد، وبرج الأسد قيادي وبينسى نفسه علشان يحل مشاكل الآخرين، وبيستمتع بتحمل المسؤوليات، وأنا برج القوس، والقوس هلهلي عيل وعايز يرمي على حد ومن هنا في كيمياء عجيبة بيني وبين كريم عبد العزيز من يوم ما اتقابلنا".





وأضاف: "كريم عبد العزيز دايماً يقول إحنا مش أصحاب ولا إخوات، إحنا مصروفين لبعض، ومن يوم ما اتقابلنا أنا حاسس إني مرمي في حضن حد حنين وأمين وبيخاف عليا، وحساس أوي في مشاعره وحساس تجاهي أوي، فبقيت بعشقه، وبنتي وهي صغيرة كانت بتقولي هتجوز كريم عبد العزيز، وهو تركيبة إلهية".



لها